Украина не имеет даже морального права импортировать электрическую энергию из России и Беларуси и может самостоятельно полностью обеспечивать свои потребности.
Об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по вопросам энергоэффективности Юрий Шафаренко в эфире «4 канала».
«Я на самом деле считаю, что мы не имеем морального права открывать возможность импорта от страны-агрессора, даже с той точки зрения, что у нас есть возможность полностью обеспечить себя энергией», - заявил Шафаренко.
По его словам, мощности отечественной энергосистемы достаточно чтобы экспортировать излишки электроэнергии в соседние страны.
Замглавы Госэнергоэффективности подчеркнул, что Украине нужно ускорить процесс полного отсоединения от энергосистемы России и Беларуси и интеграцию в объединенную энергосистему Европейского Союза.
Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
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15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины.
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.