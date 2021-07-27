Компания Игоря Коломойского "Оил-Трейд 2018" продала государственной "Укрзализныце" 24 000 тонн дизельного топлива Кременчугского НПЗ (Полтавская область) по формуле "Роттердам+".
Об этом свидетельствуют копии 8 контрактов, опубликованных в системе ProZorro.
Цена по этим контрактам определяется по формуле: стоимость топлива в портах Европы (Роттердам или Генуя) плюс затраты на доставку в Украину).
По данным издания enkorr, наценка компании Коломойского к цене горючего в европейских портах составила в среднем $50/т.
Поэтому государственная "Укрзализныця" приобрела топливо Кременчугского НПЗ, изготовленное из украинской нефти по цене в порту Роттердам + $50/т.
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Всего ООО "Оил-Трейд 2018" продала государственной компании горючего на сумму 666 млн грн.
Напомним, по формуле «Роттердам+» в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентичная формула «Амстердам+» для природного газа. С мая 2021 года Кабинет Министров ввел формулу «Роттердам+» для бензина.