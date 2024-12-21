В прошлом году страна получила статус кандидата на членство в ЕС, но последние события указывают на отход от реформ и углубление влияния России.

Как пишет The Economist, в мае Грузия приняла закон об «иностранных агентах», который был использован для ограничения деятельности демократических организаций. Этот шаг стал явным сигналом о смещении ориентиров политики правительства, возглавляемого Бидзиной Иванишвили, тесно связанного с Россией.

Европейский Союз подверг критике новый закон, поскольку он противоречит обязательствам Грузии относительно реформ перед вступлением в блок. Однако это не помешало «Грузинской мечте», которая отказалась от реформ в октябре, что привело к фальсификациям на выборах и массовым протестам. Оппозиция и правозащитники осудили правительство за насилие и устрашение избирателей, а международные организации, в частности Amnesty International, подтвердили многочисленные случаи пыток и жестокого обращения с протестующими.

Дополнительно президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, отказалась признавать парламентские выборы легитимными. Между тем, колледж, в котором доминирует «Грузинская мечта», избрал нового президента, бывшего футболиста «Манчестер Сити», в голосовании только с единым кандидатом.

Издание пишет, что Запад должен поддержать Зурабишвили, которая отказалась сдаться под давлением Кремля: «санкции должны быть наложены на виновных в насилии и фальсификации выборов. Некоторые страны, включая Америку, Украину и страны Балтии, начали с запрета на въезд нескольким чиновникам, а в некоторых случаях и господину Иванишвили, не занимающему правительственную должность. Их можно усилить, достигнув низших структур власти (скажем, чтобы охватить тех, кто руководит государственными СМИ), а также распространить их на семьи подданных. Наиболее ответственные лица должны заморозить свои активы».

Источник: economist .

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