По истечении своего президентского срока Джо Байден не планирует уходить на пенсию.

Как сообщает The Times, 82-летний политик будет оставаться активно вовлечен в важные политические и общественные инициативы. Несмотря на то, что многие ожидали, что Байден может уступить место младшим политикам, сам он исключает такую ​​возможность и настроен продолжать свою работу во благо страны.

В интервью Байден подтвердил, что не намерен исчезать после того, как покинет Белый дом. Он заявил, что его деятельность не ограничится только академическими инициативами, а охватит важные социальные и политические проекты.

"Он продолжит работать над внутренней политикой в ​​University of Delaware's Biden Institute и над внешней политикой в ​​Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in Washington. Обе организации были созданы после того, как он покинул пост вице-президента в 2017 году. Он также хочет быть активным в фонде Beau Biden Foundation, работающем от имени уязвимых детей в память о своем покойного сына, и в его инициативе Cancer Moonshot, чтобы "покончить с раком, которым мы его знаем", - пишет журналист издания.

В то же время, Байден планирует написать книгу и начать сбор средств для создания президентской библиотеки в родном Делавере.

"Меня меньше беспокоит то, каким будет мое наследие. Хотя я ухожу, я никуда не исчезаю, потому что есть так много других вещей, которые я хочу сделать, - подытожил Байден.

Источник: thetimes .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы