Политолог Руслан Бортник объяснил, для чего на самом деле США надо ресурсное соглашение с Украиной, какова геополитическая цель и выгодно ли это вообще нам, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, претензия США к Украине в том, что мы не добывает редкоземельные металлы, у нас огромный актив полезных ископаемых, а мы этим не занимаемся. Поэтому прежде всего, констатирует он, США заинтересованы в том, чтобы начать добывать, начать эксплуатировать недра, а также в некоторых случаях – поставить своих более эффективных и компетентных собственников.

«Но ключевая цель этого договора другая. Геополитическая цель – это провести границу с россией, провести границу между западным миром и Азией с россией. Сказать: «Оккупированные территории контролируйте, забрать Украина их не может, мы в войну ввязываться не будем, но вот все остальное – наше, мы с Украиной договор подписали. Поэтому, если вы хотите что-то забрать в Украине, вы должны говорить с нами, потому что это вы будете забирать наше, американское», - объясняет Руслан Бортник.

Но проблема в том, констатирует он, что путин не хочет проводить эту границу, он вообще предлагал ввести какую-то временную международную администрацию в Украине, и Европе это соглашение не очень нравится, потому что она тоже рассчитывала на украинские полезные ископаемые. Тем не менее, утверждает он, соглашение с США подписывать надо, а также говорить о зоне свободной торговли.

«И пока Украина не подпишет это соглашение, США не могут начинать полноценный диалог с москвой. Об этом прямо сказал Бессент в своем интервью Такеру Карлсону. Как только Украина подпишет это соглашение, США выставят эту карту на стол перед москвой и скажут: «Давайте теперь сопоставлять карты, накладывать друг на дружку наши контурные карты и пытаться договориться», - заключает Руслан Бортник.

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