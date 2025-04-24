Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что США давят на Украину дипломатично, россия – обстрелами, поэтому важно объединяться с Европой, чтобы добиться справедливого мира, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп пытается понять путина, уже и государственный секретарь США Рубио тоже пытается его понять, ищет пути, как это сделать, и заявляет в интервью, что сейчас они лучше понимают позицию россии. Что вы понимаете? Кампанию террора, нарушение международного права, разрушение мирового порядка?», - отмечает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, видим давление со стороны США, есть уже открытые заявления, что Белый дом не доволен позицией Украины на переговорах, что Украина движется не туда. В то же время, добавляет эксперт, Зеленский напомнил Трампу, почему США не могут признавать Крым российским, ведь в 2018 году, как раз в первую каденцию действующего американского президента, была Крымская декларация, поэтому следует быть последовательными в своей позиции.

«Но давление заметно: американская делегация не приехала в Лондон, заявления Рубио, Венса, в конце концов, и Трампа о том, что у него уже есть договоренности с путиным. Вероятно, через секретные каналы идут какие-то сговоры с российским диктатором. Вряд ли после этого американского президента можно назвать полноценным лидером свободного мира, к сожалению. Потому что в моем понимании лидер свободного мира не может сговариваться с террористами», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Однако, отмечает он, США не удается надавить на Украину, это нервирует путина, поэтому он со своей стороны подливает масла в огонь ракетно-дроновыми обстрелами. И в этой ситуации, констатирует эксперт, важна позиция Европы, чтобы она была опорой, хотя не факт, потому что, например, Financial Times уже пишет, что Британия, Франция, Германия ищут инструменты давления на Украину, потому что боятся выхода США из мирного трека. В целом же, рассуждает он, Европа сейчас слаба, и поэтому ей нужно сплачиваться вокруг Украины, которая является лидером в регионе.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что решение США по Крыму может запустить необратимые геополитические процессы.

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