Об этом он рассказал в своем блоге.

«О том, что Трамп просил Эрдогана помочь, писала турецкая пресса. Я не думаю, что Трамп уж так просил: «Эрдоган, помоги мне, дорогой, пожалуйста, я не справляюсь». Я думаю, что звучало это, скорее всего, по-другому. В такой роли Трампа вообще представить сложно. Он никогда ни у кого ничего не просит, даже у людей, которые сильнее его или могущественнее», - утверждает Руслан Бортник.

Очевидно, рассуждает эксперт, Турция предложила попытаться помочь, ведь Трамп и его команда уперлись в потолок, пришло время принимать принципиальное решение брать на себя ответственность за дальнейшее развитие событий, чего они совершенно не хотят делать. То есть, объясняет он, США должны были уже гарантировать что-то Украине или россии в обмен на уступки, но тут появились переговоры в Стамбуле.

Кроме того, подчеркивает эксперт, угрозы выйти из переговорного процесса больше не действуют, ведь Европа готова дальше помогать Украине в войне, в частности, Франция и Британия, но это грозит военным кризисом в Польше, Румынии или странах Балтии, которые ориентируются на США.

«И вот имея ситуацию такой сложности, ситуацию такого себе политического шпагата, США, с одной стороны, транслировали готовность уходить, пытаясь давить Украину и Европу, а с другой – начали забрасывать удочки на все стороны. Катар, Турция, даже Китай, несмотря на то, что имеет статус главного геополитического оппонента, были названы как страны, которые могут принять участие в мирном урегулировании. США попытались привлечь к этому процессу других игроков, разделить ответственность и сохранить все-таки политический процесс, который продолжается вокруг завершения войны», - объясняет Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что пока чиновники не вовлечены в защиту страны, Украина не приблизится к победе.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, что сейчас любая эскалация на фронте все равно закончится дэескалацией.