Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що Україна не буде визнавати окуповані території російськими, але референдум провести можна, адже джерело влади – народ, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як заявив Зеленський на пресконференції після зустрічі, гарантії безпеки узгоджені на 100%, а сама мирна угода – на 95%, тобто дійсно сторони на фініші. Вочевидь, констатує він, залишилось питання Донеччини, але Трамп і Зеленський допустили можливість проведення референдуму. Однак, підкреслює експерт, цей референдум не буде ставити під сумнів територіальний устрій України, наші політики так питання не поставлять, а проросійські всі повтікали.

«Тому питання не буде ставитись щодо територій. Україна визнає всі свої території у межах міжнародно визнаних кордонів і ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Це табу. Питання може ставитись загалом щодо мирного плану – погоджуєтеся чи ні. І друге – щодо вільної економічної зони на Донеччині, що дає шанс припинити бойові дії», – стверджує Олександр Мусієнко.

Також, підкреслює він, Україна скористається цією передишкою на час проведення референдуму, як заявив командувач Нацгвардії Півненко. За його словами, розповідає експерт, ніхто не буде розслаблятись, Україна буде готуватись, будуть тренування, і це говорять військові.

«А що дивного, якщо пропонується референдум? Що дивного, якщо носієм влади в Україні є український народ, згідно з Конституцією? То чому ж не радитись? Крім того, Зеленський заявляв ще на інавгураційній промові, що кожен із нас – президент. Хіба не так? Тож давайте думати і про те, що на кожному з нас лежить відповідальність за долю нашої країни, за наше майбутнє. Я вірю в мудрість українського народу. Тому ці сценарії теж не можна відкидати», – підсумовує Олександр Мусієнко.

