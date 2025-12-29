Під час проведення ремонтних робіт діють графіки відключення світла у Житомирській області на 30 грудня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 29 грудня діють у частині населених пунктів через технічні, аварійні та планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетичні служби повідомляють, що запровадження тимчасових обмежень електропостачання зумовлене виконанням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах. У зв’язку з цим 30 грудня в Житомирській області застосовуватимуться графіки відключення електроенергії на період проведення робіт.

Через плановий ремонт в населеному пункті Краснопілка діють 30 грудня обмеження з 9 до 17 години за такими адресами:

Заводська 58, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74

Польова 53, 57, 63, 65

Жителі населеного пункту Велика Хайча залишаться без електрики з 9 до 17 години на вулицях:

Академіка Тутковського 66

Залізнична 36, 5

Молодіжна 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 28, 28А, 2А, 3, 30а, 32, 34, 36, 36/1, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5/1, 50, 52, 52/1, 54, 5А, 6, 7, 7А

Овруцька 10

Садова

У населеному пункті Мощаниця знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00. На 8 годин поспіль вимикнули електрику за адресами:

Руднянська 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 21А, 23, 25, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 8, 9

Лісова 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 9

Річний 1, 2

У селі Чоловичі теж введено відключення, що діють з 9 до 17 години на вулицях:

Героїв України 36

Джерельна 2а, 3а, 4, 7А

Древлянська 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20-а, 22, 24, 3, 6, 7, 8, 9

Житомирська 10

провулок Квітневий 10, 12, 4

провулок Молодіжний 10, 4а, 7

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Житомирській області: як зростуть ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Житомирській області: коли нові ціни вдарять по гаманцям українців.

Як повідомляла Politeka, Уроки війни для світу: Житомир став центром обговорення нових викликів у сфері прав людини.