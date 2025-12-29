Робота для пенсіонерів в Одесі відкриває низку місцевих старшого віку, які хочуть залишатися активними та отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів в Одесі передбачає вакансії, що не потребують великого фізичного навантаження, але дозволяють працювати у дружніх колективах та з офіційним працевлаштуванням, повідомляє Politeka.

Ми переглянули пропозиції роботи для пенсіонерів в Одесі із сайту work.ua.

Однією з цікавих вакансій є посада техніка з ремонту та мерчандайзера в компанії Global Tech Service з зарплатою від 30 000 до 45 000.

Дана зайнятість передбачає обслуговування торгового обладнання у роздрібних точках, технічний сервіс електронного обладнання та роботу за маршрутом у межах закріпленого регіону.

Працівникам забезпечують офіційне працевлаштування, можливості кар’єрного росту, паливно-мастильні матеріали, компенсацію амортизації власного автомобіля та оплату мобільного зв’язку.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів в Одесі -касирв мережі «Сільпо» у районі Лиманка, з зарплатою від 24 300 до 25 400. Обов’язки включають розрахунок гостей на касі, контроль зважування та маркування товарів.

Працівники отримують стабільну зарплату, офіційне працевлаштування, можливість індивідуального графіка та підтримку колег у процесі адаптації.

Також відкрито вакансію продавця за вітрину в Пересипському районі з зарплатою від 24 400 до 25 500. Основні обов’язки: обслуговування гостей, підготовка напоїв та викладка товару.

Працівники отримують офіційне працевлаштування, можливість кар’єрного зростання, різні корпоративні бонуси, знижки на продукцію та участь у мотиваційних програмах.

Для старшого покоління така зайнятість підходить завдяки помірним фізичним навантаженням, підтримці колективу та можливості залишатися соціально активними.

