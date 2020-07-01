В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История № 4. Геннадий УДОВЕНКО

«Мистер Председатель» в ООН

«Пока говорят дипломаты, пушки молчат». В этом кратком изречении – вся суть чрезвычайно важной, сложной и очень ответственной профессии дипломата-международника. Официально представляя свое государство на мировой арене, он не имеет права на ошибку или даже промедление. И помогают ему в этой нелегкой миссии – аналитический ум, интуиция, эрудированность, выдержка, артистизм. А еще – талант убеждать и умение в любой ситуации отстаивать интересы своей страны. Всеми этими качествами в высшей степени обладал выдающийся дипломат и политик Геннадий Удовенко. Именно ему принадлежит формула успеха украинской дипломатии – так называемые «Три П» – «дипломат должен быть Патриотом, Профессионалом и Порядочным человеком».

...Конечно, для нас сейчас это странно, но в самом начале своей дипломатической деятельности Геннадию Удовенко, выпускнику факультета международных отношений Киевского университета имени Шевченко, пришлось сначала поработать ... председателем колхоза! А что поделаешь, если партия дала такое задание? Поэтому дипломатический опыт 24-летний Геннадий приобретал в селе. «Три года, с 1955 по 1958-й, в резиновых сапогах месил болото», – вспоминал Геннадий Иосифович.

Затем была учеба в аспирантуре и работа в Министерстве иностранных дел УССР. В 1965 году Геннадия Удовенко направили в секретариат отделения ООН в Женеве, а через девять лет он возглавил одно из управлений секретариата ООН в Нью-Йорке. В США в его служебном кабинете был установлено противоподслушивающее устройство. Оно целыми днями гудело, чтобы американская разведка не могла прослушивать разговоры. Иногда по 12 часов приходилось работать под аккомпанемент этого гула. Помогали выдержка и огромное желание быть полезным своей Родине.

Следующей карьерной ступенькой была должность заместителя министра иностранных дел УССР, после чего он получил статус Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Энергичность, решительность, умение быстро адаптироваться к любой ситуации – все эти качества Геннадий Удовенко считал инструментами в своей работе. И при необходимости блестяще ими пользовался. Получив назначение послом в Польшу, он в сжатые сроки овладел польским языком, мог свободно общаться с гражданами и политиками этой страны. То, что сегодня Польша помогает Украине в продвижении на пути европейской интеграции, в значительной степени заслуга и первого посла нашего государства в Варшаве – Геннадия Удовенко.

С обретением Украиной независимости все свои силы и талант дипломата Геннадий Удовенко направил на признание и утверждение в мире молодого государства. В 1994 он становится главой Министерства иностранных дел Украины. Геннадий Иосифович держал руку на пульсе всех судьбоносных международных соглашений. Так, подписание в 1997 году Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной стало колоссальным прорывом в становлении отношений с этой организацией.

Вообще, темп, в котором наша страна продвигалась на сцене внешней дипломатической деятельности, в целом не имел прецедентов в мире. Никакая другая страна не сделала столько за такое короткое время. И Геннадий Иосифович приложил к этому руку, голову и сердце.

Влиятельного дипломата Геннадия Удовенко хорошо знали и уважали не только на Родине. Много лет он был постоянным представителем Украины в Генеральной Ассамблее ООН. В аппарате ООН Геннадия Удовенко называли не иначе как «мистер Chiefman», т.е. «Председатель». «Потому что я все время где-то председательствовал. В 1985 году был председателем Совета Безопасности ООН. Дважды, когда Украина избирали членом Экономического и Социального Совета ООН, был вице-президентом этого Совета. Я был очень популярным человеком в ООН », – с улыбкой рассказывал Геннадий Иосифович.

Огромный авторитет Геннадия Удовенко в ООН способствовал избранию его на должность, о которой может мечтать любой его коллега. Украинский дипломат стал Президентом 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1997-1998 гг.). Именно под его руководством был проведен ряд реформ в этой организации, произошла ее адаптация к новым геополитическим условиям. В дипломатических кругах 52-ю Генеральную Ассамблею так и называли – "Ассамблея реформ". Избрание Геннадия Иосифовича на высшую дипломатическую должность в мире свидетельствовало не только о его личном признании, но и о признании всей украинской дипломатии.

Еще одна грань яркой деятельности Геннадия Удовенко – работа парламентарием. В 1998 году в Верховной Раде он возглавлял Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

...Говорят, что дипломатами не становятся, а рождаются. Пожалуй, это действительно так, ведь эта профессия – уникальна. И Геннадий Удовенко был уникальным мастером своего дела. За переговорным столом со спокойствием на лице он тонко вел настоящую битву, отстаивая для своей страны формулы компромисса, разблокируя конфликты, предупреждая негативное развитие событий. Профессиональный «вес», стратегическое мышление и умение убеждать позволяли ему выигрывать самые сложные дипломатические бои.

Министр иностранных дел Российской Федерации тех лет Евгений Примаков как-то сказал: «Геннадий Иосифович, после наших дискуссий я понял, что нам нужно учить заново российскую элиту, она должна наконец понять и признать, что Украина является независимым государством и возврата к старому быть не может». И это слова многолетнего принципиального оппонента!

Непревзойденный дипломат и политик, Геннадий Удовенко вошел в историю Украины как второй министр иностранных дел, председатель «Народного руха», народный депутат трех созывов. Он также остается единственным украинским дипломатом, который занимал самую высокую дипломатическую должность в мире.

За выдающиеся заслуги перед Украиной Геннадий Удовенко награжден Орденом князя Ярослава Мудрого III, IV та V степеней, орденом «За заслуги» II и III степеней, Почетным знаком отличия Президента Украины.

8 марта 1997 во время первой торжественной церемонии вручения премии «Человек года-1996» Геннадий Удовенко был удостоен высокого титула «Дипломат года». Именно он первым в истории общенациональной программы получил престижную статуэтку в этой уважаемой номинации.

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»