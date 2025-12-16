Работа для пенсионеров в Кривом Роге стала доступнее, ведь все больше работодателей открывают двери для тех, кто имеет жизненный опыт.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге подразумевает официальное трудоустройство, социальные гарантии и комфортные условия труда, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на сайте work.ua для тех, кто интересуется работой для пенсионеров в Кривом Роге, стоит обратить внимание на вакансию водителя грузового автомобиля категорий С, С1, СЭ.

Кандидаты должны иметь опыт в транспортных перевозках от двух лет, знать дороги Украины и города, уметь контролировать техническое состояние авто и выполнять поставленные задачи.

Заработная плата зависит от категории водителя и сложности маршрута и колеблется от 40 000 до 60 000 гривен плюс суточные 300 гривен в день.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Кривом Роге – это водитель-экспедитор в компании Фокстрот. Кандидаты должны иметь права категории ВС и желательно иметь опыт вождения.

Основная задача – доставлять технику к клиентам в определенное время и в надлежащем состоянии, соблюдая безопасность. Зарплата варьируется от 25000 до 40000.

Также актуально предложение для тех, кто хочет трудоустроиться в логистической компании Новая почта. Предлагают ночную смену для грузчиков с графиком 2/2, с 18:30 до 7:30.

Обязанности включают контроль за целостностью отправок, погрузки и выгрузки авто, сортировки и сканирования посылок. Компания гарантирует белую заработную плату, оплачиваемые больничные, ежегодный отпуск 24 календарных дня, медицинское страхование и страхование жизни.

