Тенденция к подорожанию продуктов в Киевской области сохранится в ближайшие недели

Подорожание продуктов в Киевской области продолжает оказывать влияние на расходы домохозяйств, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикуют на портале Минфин .

Местные аналитики рынка фиксируют стабильный рост стоимости главных продуктов питания. Больше всего подорожали гречка, молочные изделия и картофель, непосредственно отражающийся на ежемесячных расходах семей.

По данным супермаркетов, средняя стоимость гречки составляет 45,13 гривен за килограмм. В разных сетях показатели колеблются: Auchan предлагает 38,30, Novus – 40,89, а Megamarket – 56,20. По сравнению с ноябрем 2025 средняя позиция выросла на 1,56. Эксперты объясняют это сезонным уменьшением предложения и повышением затрат на импорт и доставку.

Масло «Крестьянское» 72,5% также подорожало, хотя изменения были минимальными. Средняя цена за 200 грамм составляет 118,09 грн, у Auchan — 114 гривен, а в Megamarket — 121,70. В прошлом месяце стоимость выросла всего на 0,03 грн, что демонстрирует стабильность в сегменте молочных изделий.

Овощи, в том числе картофель розовый, подорожали заметнее. Килограмм стоит 23,75 грн, у Auchan – 17,50, а у Novus – 29,99. Средняя позиция выросла на 0,30 грн. Специалисты отмечают, что подобные колебания связаны с сезонными факторами, спросом на локальные культуры и разницей поставщиков в регионе.

Аналитики прогнозируют, что тенденция к удорожанию продуктов в Киевской области сохранится в ближайшие недели, особенно в отношении популярных бакалий и овощей. В то же время, гражданам советуют следить за акционными предложениями и сравнивать стоимость в разных магазинах для эффективного планирования бюджета.

Даже незначительные ежемесячные колебания на базовые товары оказывают непосредственное влияние на финансовую стабильность семей с фиксированными доходами.

Рекомендация потребителям – покупать продукты заранее и выбирать выгодные предложения, чтобы снизить затраты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.