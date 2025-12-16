Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стала більш доступною, адже все більше роботодавців відкривають двері для тих, хто має життєвий досвід.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та комфортні умови праці, повідомляє Politeka.

Серед найактуальніших пропозицій на сайті work.ua для тих, хто цікавиться роботою для пенсіонерів у Кривому Розі, варто звернути увагу на вакансію водія вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ.

Кандидатам необхідно мати досвід в транспортних перевезеннях від двох років, знати дороги України та міста, вміти контролювати технічний стан авто та виконувати поставлені завдання.

Заробітна плата залежить від категорії водія та складності маршруту і коливається від 40 000 до 60 000 гривень, плюс добові 300 гривень на день.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Кривому Розі - це водій-експедитор у компанії Фокстрот. Кандидати повинні мати права категорії ВС та бажано мати досвід водіння.

Основне завдання - доставляти техніку до клієнтів у визначений час і в належному стані, дотримуючись безпеки. Зарплата варіюється від 25 000 до 40 000.

Також є актуальна пропозиція для тих, хто хоче працевлаштуватися у логістичній компанії Нова пошта. Пропонують нічну зміну для вантажників з графіком 2/2, з 18:30 до 7:30.

Обовʼязки включають контроль за цілісністю відправлень, завантаження та вивантаження авто, сортування та сканування посилок. Компанія гарантує білу заробітну плату, оплачувані лікарняні, щорічну відпустку 24 календарних дні, медичне страхування та страхування життя.

