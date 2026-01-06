График отключения газа с 7 по 9 января в Житомирской области создаст бытовые неудобства жителям региона.

График отключения газа с 7 по 9 января в Житомирской области будет введен через плановые регламентные работы, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 7 по 9 января в Житомирской области охватывает несколько городов и сел.

В частности, в городе Малин 7.01 временно остановят подачу голубого топлива по ул. Городищанская и ул. 14 ОМБ им. Князя Романа Великого.

Кроме этого, в селе Опытное 8.01 газоснабжение будет прекращено на один день в связи с работой работников местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Также ограничения будут касаться жителей села Кварцитное. 7.01 без голубого топлива останутся дома по ул. Лесная, 5 и 9, 8.01 – на ул. Древлянская, 11, 14 и 16, а 9.01 – на ул. Калиновая, 15 и 19.

В Коростене работы также приведут к временным неудобствам: 8.01 – ул. Шолом-Алейхема, 3 и 9.01 – на ул. Шолом-Алейхема, 17.

График отключения газа с 7 по 9 января в Житомирской области связан с плановым техническим обслуживанием газовых сетей, проводимых сотрудниками местного филиала "Газсети".

Специалисты отмечают, что бытовые неудобства будут временными и необходимы для безопасного и стабильного функционирования систем газоснабжения в будущем. Местных жителей просят учесть плановые регламентные работы, чтобы избежать, или минимизировать бытовые неудобства.

Также потребителей просят перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками.

