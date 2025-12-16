График отключения света в Сумах на 17 декабря может изменяться в зависимости от хода работ.

График отключения света в Сумах на 17 декабря обнародовали энергетики, ведь в городе запланированы временные обесточивания из-за технического обслуживания и ремонта, сообщает Politeka.

По официальным данным Сумыоблэнерго , обесточения состоятся в разные промежутки в течение дня. С 08:30 до 14:30 без электроснабжения останутся дома на улицах Вооруженных Сил Украины (34, 35, 37) и Ивана Сирко (34, 34/1, 34/2).

С 09:00 до 15:00 работы охватят Рябинову и Рябиновую (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11), Сиреневую (1–12, 14–17, 19, 23–28, 31–33, 36, 38, 44, 40 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, а также Пришибскую (20, 20/1, 21–25).

Отдельный промежуток с 09:00 до 17:00 касается жителей Пришибской, где без света останутся дома 18–25, а также дробные адреса, например 20/1.

Другие районы с отключениями включают улицы:

Сиреневая — 1–12, 14–17, 19, 23–28, 31–33, 36–38, 40, 42, 43, 45–47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 88 86, 90, 96;

Рябиновый - 1, 3, 7-11;

Вооруженных Сил Украины - 34, 35, 37;

Ивана Сирко - 34, 34/1, 34/2;

Пришибская - 18-25, 20/1.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Сумах на 17 декабря может изменяться в зависимости от хода работ и непредвиденных обстоятельств.

Жителям советуют заранее подготовить резервные источники света, зарядить мобильные устройства и спланировать бытовые дела с учетом запланированных отключений.

Рекомендуется проверить работу бытовых приборов и выключить их во время обесточивания во избежание перегрузок после восстановления электроснабжения. Также стоит иметь под рукой фонарики, свечи и батарейки, особенно в квартирах с маленькими детьми или пожилыми людьми.

