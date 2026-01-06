Графики отключения света в Харьковской области на 7 января будут действовать из-за проводимых энергетики работ.

Графики отключения света в Харьковской области на 7 января охватывают ряд населенных пунктов, в них будут проводиться плановые ремонтные работы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Харьковоблэнерго», которое опубликовала пресс-служба Люботинского городского территориального общества.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Харьковской области на 7 января.

В связи с выполнением плановых ремонтных работ будет произведено отключение электроснабжения в селе Смирновка. Ограничения будут действовать с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Заречная 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 19; 21; 2; 2А; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 40;

Миру 3; 6; 7; 8; 48; 60;

Слобожанская 11; 13; 15; 17; 19; 21; 27; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28.

В Люботинской городской территориальной общине в связи с проведением технических работ будет временно прекращено электроснабжение с 9 до 16 часов. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:

Деревня Манченки:

в-д Совхозный - № 1, 2;

ул. В. Монолит - № 29.

Деревня Спартаси:

ул. Ботаническая - № 1, 2, 4, 4А, 5;

ул. Мира - № 1, 3, 4, 5, 6, 8;

ул. Новая - № 1, 2, 3, 4, 11/15;

ул. Троицкая - № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 26;

пров. Троицкий - № 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14.

Информацию о графиках плановых отключений электроснабжения, проводимых компанией «Харьковоблэнерго», можно получить на официальном вебсайте предприятия в специальном разделе «Отключение».

Кроме того, актуальные данные доступны через официальные чат-боты компании в мессенджерах Viber и Telegram, что позволяет жителям оперативно узнавать о планируемых работах и ​​планировать использование электроприборов.

