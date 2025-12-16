Графік відключення світла у Сумах на 17 грудня може змінюватися залежно від ходу робіт.

Графік відключення світла у Сумах на 17 грудня оприлюднили енергетики, адже у місті заплановані тимчасові знеструмлення через технічне обслуговування та ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

За офіційними даними Сумиобленерго, знеструмлення відбудуться у різні проміжки протягом дня. З 08:30 до 14:30 без електропостачання залишаться будинки на вулицях Збройних Сил України (34, 35, 37) та Івана Сірка (34, 34/1, 34/2).

З 09:00 до 15:00 роботи охоплять Горобинову та Горобиновий (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11), Бузкову (1–12, 14–17, 19, 23–28, 31–33, 36, 38, 40, 42, 43, 45–47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96), а також Пришибську (20, 20/1, 21–25).

Окремий проміжок з 09:00 до 17:00 стосуватиметься мешканців Пришибської, де без світла залишаться будинки 18–25, а також дробові адреси, наприклад 20/1.

Інші райони з відключеннями включають вулиці:

Бузкова — 1–12, 14–17, 19, 23–28, 31–33, 36–38, 40, 42, 43, 45–47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96;

Горобиновий — 1, 3, 7–11;

Збройних Сил України — 34, 35, 37;

Івана Сірка — 34, 34/1, 34/2;

Пришибська — 18–25, 20/1.

Енергетики наголошують, що графік відключення світла у Сумах на 17 грудня може змінюватися залежно від ходу робіт і непередбачуваних обставин.

Мешканцям радять заздалегідь підготувати резервні джерела світла, зарядити мобільні пристрої та спланувати побутові справи з урахуванням запланованих відключень.

Рекомендується перевірити роботу побутових приладів і вимкнути їх під час знеструмлення, щоб уникнути перевантажень після відновлення електропостачання. Також варто мати під рукою ліхтарики, свічки та батарейки, особливо у квартирах із маленькими дітьми або людьми похилого віку.

