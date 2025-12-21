Часть украинцев начала закупать товар на будущее, опасаясь дефицита продуктов в Одесской области и ценового шока.

Украинцы опасаются, что возможный дефицит продуктов в Одесской области на товар, часто покупаемый для приготовления разнообразных блюд, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

По данным аналитиков, до конца года стоимость подсолнечного масла может вырасти на 10–15%. Основными причинами такого повышения эксперты называют масштабные блекауты, усложняющие работу перерабатывающих предприятий, а также рост затрат на производство. Эти факторы уже повлияли на поведение потребителей: часть украинцев начала скупать его впрок, опасаясь дефицита продукта и резкого повышения цен.

Несмотря на волнение населения, специалисты рынка отмечают, что поводов для паники нет. Украина стабильно производит около 5,5 миллионов тонн подсолнечного масла в год, тогда как внутреннее потребление составляет всего около 500 тысяч тонн.

Это означает, что страна производит в 10–15 раз больше, чем нужно для внутреннего рынка, и хватает масла для всех категорий населения.

Эксперт Степан Капшук подчеркивает, что украинское масло остается доступным, а его цена демонстрирует редкую стабильность по сравнению с другими продуктами.

Даже в случае неблагоприятных погодных условий урожай подсолнечника обычно достаточен для полного обеспечения внутреннего спроса, поэтому угроза дефицита в Одесской области пока не рассматривается.

Что касается ценового давления, главным фактором является удорожание сырья. За девять месяцев 2025 года подсолнечное в Украине подорожало на 14%. Для сравнения, в 2024 году рост составил 19% из-за меньшего урожая, а в 2023 году цена снизилась на 18% благодаря рекордному сбору подсолнечника.

Несмотря на войну и утрату части мощностей во временно оккупированных регионах, промышленность масла продолжает восстанавливаться. Недавно заработало восемь новых предприятий, что позволяет удерживать объемы переработки на уровне довоенных показателей. Отрасль остается стратегически важной для экономики Украины, обеспечивая около 30% валютных поступлений аграрного сектора и около 15% общего экспорта страны.

