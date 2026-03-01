Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отражает реальные экономические показатели отрасли.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу с начала 2026 года, сообщает Politeka.

С января действуют новые цены на водоснабжение и канализацию в общинах региона. Пересмотр связывают с ростом минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, что изменило структуру затрат предприятий.

Кубометр воды теперь стоит 38,87 гривны, что на 7,2% больше прежнего уровня. При отводе стоков установлено 47,62 гривны за кубометр — плюс 17,4%.

В Водоканале объясняют: ранее действующие ставки покрывали около 91% фактических расходов. Дополнительные средства будут направлены на оплату труда персонала, энергоресурсы и обязательные социальные начисления. План на 2026-й предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отражает реальные экономические показатели отрасли. Жителям советуют регулярно передавать показатели счетчиков, экономно использовать ресурсы и заранее рассчитывать затраты.

Местные власти призывают своевременно оплачивать счета и проверять официальные сообщения. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной поддержкой, что частично компенсирует дополнительную финансовую нагрузку.

Рациональное использование услуг помогает сохранять стабильность сетей и минимизирует риски аварий в жилых домах.

Последующие решения по корректировке расценок будут приниматься с учетом экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий.

