Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю со 2 по 8 марта вводятся в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Информацию подтвердили несколько местных общин на официальных страницах Facebook.
Согласно сообщениям энергетиков, плановые работы подразумевают обслуживание и модернизацию инфраструктуры, что позволяет повысить надежность сетей и минимизировать риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю со 2 по 8 марта.
Так, 3 марта 2026 с 09:00 до 17:00 света не будет в населенном пункте Саджава по адресам Надрична, Шкильна.
Также 03.03.2026 электричество будут выключать с 10:00 по 18:00 в поселке Богородчаны и селе Пидгоря (Ивана Франко).
В этот же день свет исчезнет в связи с плановыми работами 03.03.2026 с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в таких населенном пункте Рожнив на улицах Андрийчука Васыля, В.Андрийчука, Гагарина, Ивана Франка.
04.03.2026 с 10:00 по 18:00 планируется отключение электричества в следующих населенных пунктах:
- у селе Богородчаны улици 550-Риччя Богородчан, Богдана Хмельныцького, Володымыра Ивасюка, Мыру, Паркова, Украинська.
- сели Пидгиря улицы Биля буровои, Васыля Стефаныка, Высочана, Вильна, Володымыра Ивасюка, Зарична, Ивана Франка, Мыру, Молодижна, Польова, Поповыча, Тараса Шевченка.
05.03.2026 года с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать в населенном пункте Старый Лысець. Отключения коснутся конкретных улиц:
- Садова, Тараса Шевченко, Центральна.
Кроме того, 06.03.26 с 8.30 до 18.00 временные перебои электроснабжения ожидаются в селе Гузиив по ул. Шевченка, Зелена, Берегомитна.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.
Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.