Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю со 2 по 8 марта вводятся в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Информацию подтвердили несколько местных общин на официальных страницах Facebook.

Согласно сообщениям энергетиков, плановые работы подразумевают обслуживание и модернизацию инфраструктуры, что позволяет повысить надежность сетей и минимизировать риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю со 2 по 8 марта.

Так, 3 марта 2026 с 09:00 до 17:00 света не будет в населенном пункте Саджава по адресам Надрична, Шкильна.

Также 03.03.2026 электричество будут выключать с 10:00 по 18:00 в поселке Богородчаны и селе Пидгоря (Ивана Франко).

В этот же день свет исчезнет в связи с плановыми работами 03.03.2026 с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в таких населенном пункте Рожнив на улицах Андрийчука Васыля, В.Андрийчука, Гагарина, Ивана Франка.

04.03.2026 с 10:00 по 18:00 планируется отключение электричества в следующих населенных пунктах:

  • у селе Богородчаны улици 550-Риччя Богородчан, Богдана Хмельныцького, Володымыра Ивасюка, Мыру, Паркова, Украинська.
  • сели Пидгиря улицы Биля буровои, Васыля Стефаныка, Высочана, Вильна, Володымыра Ивасюка, Зарична, Ивана Франка, Мыру, Молодижна, Польова, Поповыча, Тараса Шевченка.

05.03.2026 года с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать в населенном пункте Старый Лысець. Отключения коснутся конкретных улиц:

  • Садова, Тараса Шевченко, Центральна.

Кроме того, 06.03.26 с 8.30 до 18.00 временные перебои электроснабжения ожидаются в селе Гузиив по ул. Шевченка, Зелена, Берегомитна.

