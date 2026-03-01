В разных населенных пунктах вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю со 2 по 8 марта.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю со 2 по 8 марта вводятся в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Информацию подтвердили несколько местных общин на официальных страницах Facebook.

Согласно сообщениям энергетиков, плановые работы подразумевают обслуживание и модернизацию инфраструктуры, что позволяет повысить надежность сетей и минимизировать риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю со 2 по 8 марта.

Так, 3 марта 2026 с 09:00 до 17:00 света не будет в населенном пункте Саджава по адресам Надрична, Шкильна.

Также 03.03.2026 электричество будут выключать с 10:00 по 18:00 в поселке Богородчаны и селе Пидгоря (Ивана Франко).

В этот же день свет исчезнет в связи с плановыми работами 03.03.2026 с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в таких населенном пункте Рожнив на улицах Андрийчука Васыля, В.Андрийчука, Гагарина, Ивана Франка.

04.03.2026 с 10:00 по 18:00 планируется отключение электричества в следующих населенных пунктах:

у селе Богородчаны улици 550-Риччя Богородчан, Богдана Хмельныцького, Володымыра Ивасюка, Мыру, Паркова, Украинська.

сели Пидгиря улицы Биля буровои, Васыля Стефаныка, Высочана, Вильна, Володымыра Ивасюка, Зарична, Ивана Франка, Мыру, Молодижна, Польова, Поповыча, Тараса Шевченка.

05.03.2026 года с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать в населенном пункте Старый Лысець. Отключения коснутся конкретных улиц:

Садова, Тараса Шевченко, Центральна.

Кроме того, 06.03.26 с 8.30 до 18.00 временные перебои электроснабжения ожидаются в селе Гузиив по ул. Шевченка, Зелена, Берегомитна.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.