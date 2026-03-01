Часть украинцев может потерять пенсию из-за обновленных правил для жителей Запорожской области и других регионов Украины.

Может случиться потеря пенсии для жителей Запорожской области, даже если ранее идентификация уже пройдена, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Действует обновленный порядок информирования о неполучении пенсионных и страховых выплат от органов пенсионного обеспечения русской федерации.

Он касается, прежде всего, граждан, проживающих или проживавших на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или за границу. От своевременного представления такой информации напрямую зависит дальнейшая выплата украинской пенсии.

Речь идет о лицах, которые в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о том, что они не получают выплаты от рф. Для таких граждан выплата украинской пенсии продолжается, но только до момента подачи уведомления и не более чем до 1 апреля 2026 года.

Если до этой даты информация не будет предоставлена, может быть потеря пенсии для жителей Запорожской области.

В ПФУ отмечают, что это не новая проверка, а подтверждение того, что лицо не получает параллельных пенсионных или страховых выплат от государства-агрессора. Для этого предусмотрено несколько удобных способов предоставления информации:

Онлайн

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. В разделе «Дистанционное информирование» следует отметить пункт об отсутствии пенсий и/или страховых выплат от другого государства, в частности рф.

Видеоидентификация

При видеосвязи с работником территориального управления ПФУ. Информация о получении или неполучении фиксируется в официальном решении по результатам видеоидентификации.

По почте

Лица, находящиеся за границей, могут направить в орган ПФУ по месту учета уведомление в произвольной форме о неполучении денег от рф вместе с удостоверением о пребывании в живых. Также можно подать заявление на назначение, возобновление или продление пенсии с добавленной соответствующей информацией и документами.

Лично

Путем подачи заявления в сервисном центре ПФУ.

