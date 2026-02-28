Обнародованы дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Киевской области 1 марта из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8:30 до 19 часов в следующих населенных пунктах:

с. Вовчкив улицы:

Космонавтив — 28;

Молодижна — 1, 1Б, 2, 2А, 3Б, 5, 7, 8, 9;

Украинкы Леси — 33;

Хытяныкив — 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 10–12, 14, 15, 17–24, 26, 32, 34, 36, 40, 46, 52, 60, 62, 66, 80, 82

г. Переяслав улицы:

Альтыцька — 5, 5А, 7, 7А, 8, 9, 10–14, 14а, 16, 18, 18А, 20, 24, 26, 28, 30 кв.1, 30/1, 30А;

Андриевыча Якова — 4, 6–8;

Мыру — 1А, 1Б, 2–5, 7;

Прыальтыцька — 1А, 2–6;

Святого Ефрема — 1–4, 3А, 3В, 4/а, 6, 7;

Хмельныцького Богдана — 68, 70, 70/20, 74-а, 74-Б, 76, 84/40, поз. 1;

пров. Альтыцькый — 1–4, 3А, 6–10

Также, 1 марта в связи с выполнением планируемых технических мероприятий в селе Карапыши временно прекратят электроснабжение. Отключение произойдет с 09:00 до 19:00. Без света останутся потребители на следующих улицах:

ул. Набережна;

ул. Н. Кривошеи (частично);

ул. Сагайдачного.

Жителей просят заранее учесть указанные ограничения, спланировать использование электроприборов и отнестись с пониманием к временным неудобствам. Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киевской области: о каких именно изменениях объявлено.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто именно имеет право на поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали доступные предложения.