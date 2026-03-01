Дефицит продуктов в Кировоградской области пока не прогнозируют, несмотря на повреждения предприятий по переработке масличных культур, сообщает Politeka.

В магазинах региона товары доступны, перебоев со снабжением не фиксируют. Доля внутреннего потребления подсолнечного масла в Украине составляет всего 5,6–8% общего производства, что позволяет сохранять достаточный ресурс для внутреннего рынка.

В Министерстве экономики заявляют о стабильной ситуации и отсутствии оснований для резких колебаний стоимости. В то же время, специалисты «АПК-Информ» обращают внимание на факторы, которые могут повлиять на ценовую динамику.

Эксперт Светлана Киричок объясняет: потенциальный рост возможен из-за активного экспорта, сдержанных продаж сырья агропроизводителями и производственных рисков. Дополнительное влияние оказывают перебои с электроснабжением, использование генераторов, логистика и страховые затраты.

Несмотря на это, существенного удорожания социально важных позиций не ожидают. Государственное регулирование действует с 30 декабря 2021 г. и предусматривает контроль над торговой надбавкой, которая не может превышать 10% от оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

При росте розничной стоимости свыше 15% продавцы должны сообщить покупателям за месяц, при повышении на 10–15% — за две недели, в пределах 5–10% — за три дня. Такой механизм позволяет заблаговременно информировать потребителей и уменьшать риск резких изменений.

Таким образом дефицит продуктов в Кировоградской области оценивают как минимальный. Жителям советуют планировать закупки без ажиотажа, отслеживать официальные сообщения и сохранять спокойствие. Регулярное умеренное пополнение запасов помогает избежать панических настроений и поддерживать стабильность в повседневной жизни.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.