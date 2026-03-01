Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области становится более доступной.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области продолжит выплачиваться, а с февраля еще одна категория детей внутриперемещенных лиц сможет получить ежемесячную финансовую поддержку в размере 3 000 гривен на аренду жилья, сообщает Politeka.

Народный депутат Сергей Козырь отметил, что средства уже предусмотрены в государственном бюджете, дополнительных расходов или внешних займов не понадобится. Общая сумма программы составляет около 7 миллиардов гривен и будет обеспечена из-за перераспределения неиспользованных или минимально задействованных государственных инициатив.

Помощь распространяется на всех детей переселенцев без исключений независимо от доходов семьи. В общей сложности поддержку получат более 400 тысяч детей по всей стране.

После принятия постановления Кабинета Министров, переселенцам может потребоваться обновить или повторно подать документы. Это связано с изменениями жизненных обстоятельств: часть людей переехала в другие области, некоторые уехали за границу, а другие вернулись на временно оккупированные территории. Для правильного начисления помощи государство должно актуализировать информацию о месте проживания и статусе получателей.

Правительство также повысило предельный уровень дохода для получения выплат с 9444 грн до 10380 грн на одного человека. Это позволяет привлечь больше семей, в том числе пенсионеров и семьи переселенцев, которые раньше не могли воспользоваться помощью из-за превышения формального порога.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области становится доступнее, обеспечивая переселенцев средствами для покрытия жилищных расходов и базовых потребностей в новых условиях проживания.

