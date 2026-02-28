Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются сотням семей в сложных условиях и помогают пережить зимний период.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали распределять благотворители организации «Содействие», сообщает Politeka.

О возможности получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове рассказали на официальной странице организации в Фейсбуке.

Программа направлена ​​на поддержку семей с детьми и стариков в прифронтовых общинах Харьковской и Сумской областей.

Волонтеры готовят продовольственные наборы длительного хранения и теплые пледы, чтобы обеспечить минимальные условия жизни во время морозов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове - помочь семьям выдержать холодное время и улучшить бытовые условия в сложных зимних обстоятельствах.

Инициатива реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и при поддержке Действий для детей Украины. Команда организации сообщает, что особое внимание уделяется домохозяйствам в прифронтовых районах.

Люди регулярно сталкиваются с последствиями боевых действий и ограниченным доступом к базовым товарам, электроэнергии и теплу. Инициатива включает как Харьковскую, так и Сумскую области.

Волонтеры формируют наборы с длительным сроком хранения, что позволяет семьям получить не только необходимую пищу, но и организовать запас на определенное время.

Программа предусматривает доставку помощи непосредственно обществу, чтобы люди могли получить ее быстро и безопасно, не тратя время на передвижение по городу или области.

Таким образом, благодаря инициативе «Содействие» сотни семей получают не только базовые продовольственные товары, но и комплексную поддержку в виде теплых пледов.

