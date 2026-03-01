В Кировоградской области работает система поддержки, где граждане могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют в нескольких государственных и общественных учреждениях, сообщает Politeka.

Среди них – областной социальный центр матери и ребенка, где переселенцы могут остановиться на ночлег, получить горячие блюда и детское питание.

Здесь также предоставляют средства гигиены для детей и постельное белье. Бесплатные продукты питания предоставляют благотворители, и центр обслуживает исключительно ВПЛ, которые временно находятся в Кировоградской области.

В Центральноукраинском государственном доме художественного и технического творчества Helen Arutunian также можно получить гуманитарную помощь, убежище во время воздушной тревоги и консультации психолога.

Здесь каждый понедельник, среда и пятница в 11:00 проводят мастер-классы для детей и взрослых. Учреждение обслуживает внутренне перемещенные лица, пенсионеры, дети, женщины, малообеспеченные и многодетные семьи, а также лица с инвалидностью.

Еще одним пунктом поддержки является Гуманитарный штаб, где переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и бесплатные продукты для выноса.

Он работает на базе школы УВК №26 – ДУЗ – ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21, в будни с 9:00 до 17:00. В этом центре в Кировоградской области помощь оказывают преимущественно ВПЛ и пенсионерам.

Во всех этих учреждениях важно следить за объявлениями и сообщениями в соцсетях или на официальных сайтах, чтобы не упустить информацию о выдаче и актуальных условиях участия.

Отдельно отмечается, что для получения поддержки необходимо иметь документы, подтверждающие статус, пенсионное удостоверение или документы на детей, если это касается семей.

