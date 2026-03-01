Украинцам обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю со 2 по 8 марта.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю со 2 по 8 марта охватят только часть региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

02.03.2026 будут выключать свет через выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Ограничения продлятся с 8 др. 17 часов в следующих населенных пунктах:

с.Мала Перещепына улицы:

Квиткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 37),

Лисова (б. 1, 3, 6, 7),

Незалежности (б. 86, 90, 94, 96, 100, 108, 109, 112, 114, 130, 132, 134, 140, 140а, 148, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Озерна (б. 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 81а, 85, 93, 118),

Садова (б. 8, 20, 24, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 46, 49а, 62, 64, 66, 68, 70, 74)

с.Прыстанцийне адрес:

вул.Прывокзальна (б. 26а)

03.03.2026 года будут отключения электричества из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту). Обесточение произойдет в селе Городище по адресам:

вул.Мыру (б. 28ДАЧА, 52, 56, 58, 60, 64),

вул.Слобидська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 25)

Одесская община также предупредила об ограничениях, которые будут действовать 3 марта. Они пройдут в селе Гунькы. Света не будет с 8 до 20 часов на улицах:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лисова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пров.Луговый (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Камяна (б. 2)

пров.Камянськый (б. 1, 6)

Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области.

