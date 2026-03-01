Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску дополнительных программ поддержки граждан преклонного возраста, сообщает Politeka.net.

Инициативу внедряет фонд «Каритас Полтава» вместе с Caritas Luxembourg и Caritas Austria.

В общине заработало социально-реабилитационное пространство для лиц от 60 лет, в том числе внутренне перемещенных. Услуги предоставляются бесплатно тем, кто нуждается в регулярном сопровождении.

В центре проводят базовые медицинские обследования: измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Доступные физиотерапевтические процедуры – магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, сеансы в соляной комнате. Отдельно организуют лечебную гимнастику для поддержания подвижности и общего тонуса.

Психолог работает индивидуально и с группами, помогая снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние.

Для досуга проводят арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия, творческие мастер-классы. Такой формат способствует общению и активному участию в жизни общества.

Каждый день посетителям предлагают горячие обеды. Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание с медицинскими и социальными сервисами.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Жителям советуют проверять актуальные объявления и приходить вовремя, чтобы воспользоваться услугами без ожидания. Организаторы отмечают, что проект направлен на стабильную поддержку старшего поколения в условиях военного времени.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.