Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области начнется в 2026 г. с повышением на 12,1%, сообщает Politeka.

Пересчет охватит получателей, получающих денежные средства через Пенсионный фонд.

Об этом во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. По его словам, новый показатель превышает инфляцию в прошлом году на 4%, поэтому выплаты возрастут уже весной.

Финансовая способность фонда стала ключевым условием решения. Государственная смета на 2026 год сформирована без дефицита, общий объем превышает 1,2 триллиона гривен. Это позволяет обеспечить регулярные начисления более 10 миллионов граждан.

Средний размер обеспечения в 2026 году составит около 6500 гривен. В то же время более 4,3 миллиона человек получают меньшие суммы, поэтому повышение рассматривают как часть более широких изменений в системе социальной защиты.

Министерство завершает подготовку обновленной модели пенсионного обеспечения. По словам Дениса Улютина, финализируется законопроект, который должен гарантировать долгосрочную стабильность и справедливый подход для разных категорий получателей.

Аналитики отмечают, что Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области будет способствовать сохранению покупательной способности пожилых людей и поможет снизить социальную разницу в регионе. Новые начисления должны положительно отразиться на благосостоянии тысяч семей.

Ожидается, что индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области состоится автоматически без необходимости дополнительного обращения граждан.

