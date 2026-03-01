Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который работает с людьми почтенного возраста и внутри перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Ячейка действует в пределах Александровской общины и принимает посетителей ежедневно в будни.

Гражданам передают продуктовые наборы, средства гигиены и вещи первой необходимости. Поддержку получают местные жители и оказавшиеся в сложных условиях переселенцы.

Волонтеры проводят индивидуальные консультации, разъясняют условия государственных инициатив и помогают сориентироваться в доступных форматах социальной поддержки. Центр стал важной точкой обращения для уязвимых категорий населения.

Отдельное внимание уделяется Покровскому направлению, где количество обращений остается значительным. Ресурсы направляются одиноким гражданам и семьям, которые не могут самостоятельно покрыть базовые потребности.

Прием длится с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают заявки, дают объяснения и сопровождают при подготовке необходимых бумаг.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальные графики выдачи публикуют в официальном Telegram-канале учреждения.

Жителям советуют следить за сообщениями и обращаться раньше времени, чтобы получить поддержку без задержек и стабилизировать ежедневные потребности.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.