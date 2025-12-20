Эксперты не исключают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может затронуть один из самых востребованных товаров потребительской корзины уже в ближайшее время, передает Politeka.

Об этом сообщают отраслевые эксперты.

Речь идет о хлебе и продукции из ржаной муки. Ситуация на рынке остается напряженной из-за сочетания производственных и сырьевых факторов, влияющих на стабильность поставок.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что до конца 2025 года стоимость хлебобулочных изделий может возрасти примерно на 5%. По его словам, ключевую роль играют затраты на электроэнергию и ограниченная доступность ржи.

Пекарские предприятия все чаще используют резервные источники питания из-за перебоев в энергосистеме. Генераторы значительно повышают себестоимость выпечки, что непосредственно отражается на ценниках магазинов.

Специалисты обращают внимание: доля зерна в финальной стоимости хлеба составляет около четверти. Основную нагрузку формируют логистика, содержание оборудования и недостаток работников, ставший хронической проблемой отрасли.

Отдельным риском остается ситуация с рожью. Аналитики отмечают, что нехватка этой культуры ощущается еще до старта жатвы, а погодная нестабильность усложняет точные прогнозы на следующий сезон.

В итоге эксперты не исключают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области может усилиться, если производители не получат стабильных условий для работы, а потребители доступного предложения базовых продуктов.

В ближайшие месяцы ситуация будет зависеть от энергетической стабильности, течения жатвы и возможностей производителей быстро адаптироваться к новым условиям.

