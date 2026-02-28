Графики отключения света в Полтавской области на 1 марта необходимы еще важные работы энергетиков.

Украинцам следует быть готовыми к дополнительным графикам отключения света в Полтавской области на 1 марта, сообщает Politeka.net.

О возможных перерывах в электроснабжении жителей предупредили несколько территориальных общин со ссылкой на данные «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области на 1 марта необходимы для выполнения плановых ремонтных и профилактических мер, направленных на поддержание стабильной работы сетей. Жителей региона просят заранее учесть возможные неудобства и следить за обновлениями местных властей и энергокомпаний.

Обесточение в воскресенье будет продолжаться с 8 до 20 часов. Они охватят село Оныщенкы, однако будут выключать свет только в домах по адресам:

Дачна — 3;

Лисова — 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64;

Лисна — 2Б

С 8 до 20 часов будут выключать свет в селе Романкы по ул. Лугова - 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

Также с 8 до 20 часов в селе Федоренкы. Обесточат дома, расположенные по адресам: ул. Хмельницька - 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 3 37, 39, 40.

Кроме этого, с 8 до 20 часов элетроэнергия пропадет в селе Щербакы. Будут выключать дома, находящиеся на улицах:

Богдана Хмельныцького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кильцева — 11;

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропывныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельныцька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революционерив — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

