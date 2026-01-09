Это может стать фактором локального дефицита продуктов в Кировоградской области.

Дефицит продуктов в Кировоградской области уже ощущается популярными товарами, сообщает Politeka.net.

Среди этих товаров – подсолнечное масло.

Специалисты прогнозируют постепенный рост стоимости из-за комплекса экономических факторов и сокращения урожая.

Аналитики объясняют, что подсолнечное масло остается экспортно ориентированным продуктом, а расценки в Украине напрямую связаны с котировками на мировых рынках и общим состоянием экономики. Дополнительно оказывают влияние перебои с электроснабжением, затраты на производство и логистику, а также колебания курса гривны.

В 2025 году литр масла уже подорожал примерно на 20 гривен, что свидетельствует об устойчивой тенденции к росту стоимости. В супермаркетах цены повышаются постепенно, чтобы не создавать резкую нагрузку на покупателей.

По данным Всеукраинского аграрного совета, дефицита этого товара в стране не ожидают: аграрии собирают достаточно семян для внутреннего рынка. Наибольшее влияние на конечную цену оказывают затраты на энергию, транспортировку и оплату труда, а не только недостаток сырья.

Фермеры предупреждают о меньшем урожае подсолнечника в 2025 году. По их мнению, это может стать фактором локального дефицита продуктов в Кировоградской области.

Потребителям советуют планировать закупки и сравнивать цены в разных торговых сетях, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

Кроме того, в Кировоградской области возникло удорожание продуктов. Эксперты советуют потребителям планировать покупки заранее, сравнивать цены в разных точках и выбирать оптимальные предложения.

