Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве предоставляется через государственные фонды, созданные городскими советами и уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Программа предусматривает временное пребывание переселенцев до одного года с возможностью продления при необходимости.

Минимальная площадь на человека определена законодательно – не менее шести квадратных метров. Первоочередное право на получение имеют многодетные семьи, беременные, люди с инвалидностью, пенсионеры и те, чьи дома были разрушены или непригодны после боевых действий.

Решения принимаются по балльной системе оценки потребностей, что позволяет определить приоритетность кандидатов и обеспечить справедливое распределение ресурсов.

Для постановки на учет переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполнительных органов городского совета или районных администраций.

Каждое лицо или семья создают учетное дело с индивидуальным номером, который используется для идентификации и контроля за распределением жилья.

После внесения реестра можно оформить документы и подписать соглашение о временном проживании, включающее проверку документов и подтверждение статуса переселенца.

Кроме того, в Харьковской области можно получить гуманитарную помощь.

Проект «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026» направлен на поддержку уязвимых домохозяйств, чтобы помочь им справиться с расходами на отопление и легче пережить холодный сезон.

