Работа для пенсионеров в Киеве остается доступной и предлагает несколько интересных направлений для людей постарше, стремящихся совместить занятость с гибким графиком.

Работа для пенсионеров в Киеве предусматривает разные форматы занятости и достаточно хорошие зарплаты, сообщает Politeka.

Мы собрали самые привлекательные варианты работы для пенсионеров на платформе work.ua.

В частности, в Киевской городской Больнице ветеринарной медицины КП ищут работника по уходу за животными с зарплатой 13 000 гривен.

Кандидат должен поддерживать чистоту в помещениях и коридорах, кормить и поить животных, заменять подстилку и участвовать в зооветеринарных мероприятиях.

Заведение предлагает официальное трудоустройство, график по изменениям 2/2 с 9:00 до 19:00, обучение на старте и дружеский коллектив, где каждый новичок получает поддержку и разъяснение всех процессов.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Киеве – вакансия грузчика в «Новой почте» в Жулянах с зарплатой 30 000-35 000. Работник должен отвечать за погрузку и выгрузку отправок, сортировки и посылки.

Компания гарантирует "белую" зарплату, медицинское страхование, оплачиваемые больничные, транспорт и питание, а также возможность карьерного роста от грузчика до руководителя подразделения.

Не менее интересное предложение от ООО «Бумажный Змей-ОПТ», где ищут поклейщика бумажных пакетов с зарплатой от 20 000 гривен.

Данная занятость предполагает ручную поклейку пакетов, сортировку и контроль качества продукции, взаимодействие с термопистолетом и поддержание чистоты на месте.

Все эти предложения показывают, что можно работать не только для заработка. В первую очередь это социальная активность и возможность развиваться и получать новые навыки.

