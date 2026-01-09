Работа для пенсионеров в Киеве предусматривает разные форматы занятости и достаточно хорошие зарплаты, сообщает Politeka.
Мы собрали самые привлекательные варианты работы для пенсионеров на платформе work.ua.
В частности, в Киевской городской Больнице ветеринарной медицины КП ищут работника по уходу за животными с зарплатой 13 000 гривен.
Кандидат должен поддерживать чистоту в помещениях и коридорах, кормить и поить животных, заменять подстилку и участвовать в зооветеринарных мероприятиях.
Заведение предлагает официальное трудоустройство, график по изменениям 2/2 с 9:00 до 19:00, обучение на старте и дружеский коллектив, где каждый новичок получает поддержку и разъяснение всех процессов.
Еще один вариант работы для пенсионеров в Киеве – вакансия грузчика в «Новой почте» в Жулянах с зарплатой 30 000-35 000. Работник должен отвечать за погрузку и выгрузку отправок, сортировки и посылки.
Компания гарантирует "белую" зарплату, медицинское страхование, оплачиваемые больничные, транспорт и питание, а также возможность карьерного роста от грузчика до руководителя подразделения.
Не менее интересное предложение от ООО «Бумажный Змей-ОПТ», где ищут поклейщика бумажных пакетов с зарплатой от 20 000 гривен.
Данная занятость предполагает ручную поклейку пакетов, сортировку и контроль качества продукции, взаимодействие с термопистолетом и поддержание чистоты на месте.
Все эти предложения показывают, что можно работать не только для заработка. В первую очередь это социальная активность и возможность развиваться и получать новые навыки.
