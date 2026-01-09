Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов в соответствие с фактическими затратами предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу в городе Мена с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял городской совет Мены, корректируя ставки для работы коммунального предприятия «Менакоммунуслуга». Новые тарифы касаются вывоза бытовых отходов для всех категорий населения.

Для частного сектора ежемесячная плата будет составлять 37,50 гривны с одного человека. Жители многоквартирных домов будут платить 36,55 гривны на жителя. В исполкоме отмечают, что изменения связаны с реальными затратами предприятия: ростом цен на горючее, обслуживанием техники и повышением зарплат персонала.

Ожидается, что обновленные тарифы обеспечат бесперебойный вывоз мусора и поддержку требуемого качества услуг в общине. Местные власти также напоминают о важности своевременной оплаты счетов во избежание долгов и сохранения стабильной работы коммунальных систем.

Кроме того, во время последнего заседания совета было принято решение о поддержке жителей, пострадавших от боевых действий. В рамках программы «єВідновлення» один из граждан получит 30 580 гривен на восстановление квартиры, поврежденной во время обстрелов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов в соответствие с фактическими затратами предприятия и гарантирует стабильную работу системы обращения с отходами. Гражданам советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах совета и своевременно подавать платежи во избежание непредвиденных проблем.

Кроме того, в Черниговской области пенсионеры могут устроиться на работу.

