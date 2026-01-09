Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье стала доступна для уязвимых категорий граждан и предусматривает единовременную выплату в размере 6500 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье призвана поддержать детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, детей на попечение и попечительство, а также определенных пенсионеров, сообщает Politeka.

Правительство предусмотрело, что выплата носит целевой характер, а средства можно использовать только для приобретения лекарств и вещей, необходимых для зимнего периода.

Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно как онлайн через приложение "Дія", так и офлайн в отделениях Пенсионного фонда.

В обоих случаях граждане должны предоставить реквизиты счета, преимущественно через "Дія.Карту", чтобы деньги поступили без задержек.

Для онлайн-оформления через "Дію" необходимо открыть раздел "Сервисы", выбрать программу "Зимняя поддержка" и подтвердить наличие "Дія.Карты".

Офлайн-заявки представляются в любом отделении ПФУ, где специалисты помогают оформить все документы и передать информацию для начисления выплаты.

Открыть "Дія.Карту" можно в приложении: в разделе "Услуги" выбирают нужный банк, подтверждают данные через "Дія.Подпись" и получают реквизиты для зачисления денег.

Таким образом, украинцы, отвечающие условиям программы, могут обеспечить себя денежной помощью для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье.

Программа "Зимняя поддержка" стала частью правительственной политики заботы о наиболее уязвимых гражданах во время холодного сезона 2025/26 года.

Условиями инициативы предусмотрено, что после поступления средства нужно использовать в течение 180 дней. Иначе они вернутся государству.

