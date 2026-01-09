К графикам отключения света в Полтавской области на 10 января следует быть готовыми.

Графики отключения света в Полтавской области на 10 января будут действовать в части населенных пунктов, поэтому следует предупреждать об ограничениях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Омельницкая Громада со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с проведением плановых работ на электросетях возможны временные перерывы в электроснабжении для потребителей. По этой причине в Полтавской области на 10 января в субботу утверждены соответствующие графики отключения электроэнергии.

Обесточивание вводится с 8 до 14 часов в населенных пунктах Омельницкого Общества:

с.Оныщенкы улицы:

Дачна (б. 3),

Лисова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 38 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64).

с.Федоренко улица:

Хмельницкая (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 22, 3 35, 37, 39, 40)

с.Щербакы улицы:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пер.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героив полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Зализнычна (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена диброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кильцева (б. 11), Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16,

17, 19, 20, 22, 24),

17, 19, 20, 22, 24), Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропывныцького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельныцька (б. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революционерив (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

с.Варакуты улицы:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

с.Демыдивка улицы:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Украинськои Перемогы (б. 29).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 10 января.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.