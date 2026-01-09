Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области будет направлена ​​на комплексную поддержку населения в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области будет оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.

За период действия проекта Emergency Appeal с марта 2025 поддержку получили 3940 бенефициаров из-за многофункциональной денежной помощи MPCA Rapid. Эта программа обеспечивает переселенцев в первые 30 дней после эвакуации, помогает семьям погибших и людям с поврежденным жильем, предоставляя ресурсы для адаптации в новых условиях.

Кроме этого, 600 домохозяйств получили помощь на зимовку Winterization, включавшую финансовую поддержку для приобретения обогревателей, продуктов и средств первой необходимости. Она направлена ​​на малообеспеченные семьи, людей, снимающих жилье, или тех, кто имеет задолженность за коммунальные услуги.

Проект также предусматривал выдачу 100 специализированных гигиенических наборов для лиц, находящихся в лежачем состоянии или нуждающихся в дополнительном уходе. Наборы были распределены на территориях, приближенных к линии боевых действий в Сумах, Харькове, Никополе и Белозерке, обеспечивая минимальные условия поддержки личной гигиены.

Команда Caritas Internationalis отмечает, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области направлена ​​на комплексную поддержку населения в сложных жизненных обстоятельствах, включая финансовую стабильность, зимнее обеспечение и базовую гигиену.

Программа будет оставаться открытой для новых бенефициаров, а все мероприятия будут координироваться с местными органами власти для эффективного распределения ресурсов и контроля за их использованием.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.