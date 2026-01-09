Подорожание проезда в Ужгороде вступило в силу после принятия новых тарифов на городские автобусные перевозки, поэтому мы рассказываем детали.

Подорожание проезда в Ужгороде ощутили пользователи общественного транспорта, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, подорожание проезда в Ужгороде предполагает, что оплата за билет с использованием валидатора или электронного билета теперь составляет 18 гривен.

А если рассчитываться наличными у водителя транспортного средства, пассажиры вынуждены отдавать все 23 гривны. Решение о повышении тарифов было принято на заседании исполкома Ужгородского городского совета еще 22 декабря.

Вопрос о подорожании проезда в Ужгороде подняли с учетом ходатайств перевозчиков и необходимости обеспечить стабильность и прозрачность транспортной системы.

Городской совет объяснил, что изменения призваны обеспечить качественные и безопасные транспортные услуги для горожан, поддержать развитие автомобильного транспорта и сбалансировать платежеспособный спрос на перевозку с расходами перевозчиков.

Кроме того, новые тарифы направлены на повышение прогнозируемости доходов компаний, обеспечивающих функционирование автоматизированной системы учета расчетов билетов.

Важно отметить, что повышение тарифов повлияло на всех, кто пользуется автобусами ежедневно. В частности, на людей, которые платят наличными, ведь разница между электронным билетом и бумажным сейчас составляет 5 гривен.

Для тех, кто регулярно пользуется транспортом, это означает дополнительные расходы в месяц, требующие коррекции семейного бюджета.

В то же время, горсовет отмечает, что такой шаг позволит обеспечить регулярное техническое обслуживание автобусов, улучшить графики движения и обеспечить безопасность перевозок.

