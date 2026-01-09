Денежная помощь для ВПЛ в Украине остается важной поддержкой для переселенцев, но определенные действия могут привести к ее прекращению.

Денежная помощь для ВПЛ в Украине может быть отменена в случае приобретения недвижимости или наличия жилья, не соответствующего установленным критериям, сообщает Politeka.

Согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабмина №332 от 20 марта 2022 года, денежная помощь для ВПЛ в Украине не назначается или прекращается, в следующих случаях:

если кто-либо из членов семьи ВПЛ купил квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн в течение последних трех месяцев или во время получения выплат.

Специалисты Юридического советчика для переселенцев уточняют, что даже приобретение недвижимости стоимостью менее 100 000 грн может повлиять на выплаты.

Причиной этого является наличие в семье переселенца жилья на территориях, не входящих в список активных боевых действий или временной оккупации, или если такое жилье сдается в аренду.

Также основанием для прекращения денежной помощи для ВПЛ в Украине может быть приобретение недвижимости на территориях активных боевых действий после их внесения в соответствующий перечень.

В то же время, существуют случаи, когда соцподдержка не отменяется. Среди них: жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, непригодное для проживания.

Это должно быть подтверждено официальным актом органа местного самоуправления или внесено в Реестр поврежденного или разрушенного имущества.

Поддержка не прекращается также, если площадь менее 13,65 м² на одного человека или если квартира приобретена в кредит с первым взносом менее 100 000 грн.

