Бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве предоставляются переселенцам, однако есть категории украинцев, которым присваиваются в первую очередь, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Дия".
ВПО и члены их семей могут получить жилье из специального фонда, создаваемого местными советами или уполномоченными органами. Помещение предоставляют по месту фактического проживания переселенца и обычно сроком до одного года. Проживание может быть продлено, если человек или семья не может найти другой дом.
Норма минимальной площади четко определена – на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о том, кому предоставить бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве, принимается по результатам балльной системы оценки потребности.
Первоочередное право на обеспечение жильем из фонда имеют:
- Многодетные семьи;
- Семьи с детьми;
- Беременные;
- Люди, утратившие трудоспособность;
- Пенсионеры, дом которых разрушили или оно стало непригодным для проживания из-за вооруженной агрессии российской федерации.
Чтобы получить дом, нужно встать на учет людей, нуждающихся в временном проживании. Для этого необходимо обратиться к:
- центра предоставления административных услуг;
- исполнительный орган сельского или городского совета;
- районной государственной администрации
Список нужных документов:
- Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- Копия справки внутри перемещенного лица (при наличии);
- Копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
- Копия РНОКПП (карта налогоплательщика);
- Копии документов, подтверждающих приоритетность в предоставлении внутренне перемещенным лицам жилых помещений из фонда.
- Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.
Отказ во взятии на учет возможен только в двух случаях : если человек не подал полный пакет документов или если данные материалы содержат неправильные данные. Если переселенец считает решение необоснованным, то он имеет право обжаловать его в судебном порядке.
