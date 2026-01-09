Решение о том, кому предоставить бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве, принимается по результатам балльной системы оценки потребности.

Бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве предоставляются переселенцам, однако есть категории украинцев, которым присваиваются в первую очередь, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Дия".

ВПО и члены их семей могут получить жилье из специального фонда, создаваемого местными советами или уполномоченными органами. Помещение предоставляют по месту фактического проживания переселенца и обычно сроком до одного года. Проживание может быть продлено, если человек или семья не может найти другой дом.

Норма минимальной площади четко определена – на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о том, кому предоставить бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве, принимается по результатам балльной системы оценки потребности.

Первоочередное право на обеспечение жильем из фонда имеют:

Многодетные семьи;

Семьи с детьми;

Беременные;

Люди, утратившие трудоспособность;

Пенсионеры, дом которых разрушили или оно стало непригодным для проживания из-за вооруженной агрессии российской федерации.

Чтобы получить дом, нужно встать на учет людей, нуждающихся в временном проживании. Для этого необходимо обратиться к:

центра предоставления административных услуг;

исполнительный орган сельского или городского совета;

районной государственной администрации

Список нужных документов:

Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

Копия справки внутри перемещенного лица (при наличии);

Копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);

Копия РНОКПП (карта налогоплательщика);

Копии документов, подтверждающих приоритетность в предоставлении внутренне перемещенным лицам жилых помещений из фонда.

Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

Отказ во взятии на учет возможен только в двух случаях : если человек не подал полный пакет документов или если данные материалы содержат неправильные данные. Если переселенец считает решение необоснованным, то он имеет право обжаловать его в судебном порядке.

