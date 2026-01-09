Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров во Львове стала доступна социально уязвимым категориям граждан и предусматривает единовременную выплату в размере 6500.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров во Львове предусматривает финансовую поддержку для отдельных групп населения, сообщает Politeka.

Выплаты имеют целевое назначение, и средства могут быть использованы только на лекарства и необходимые зимние товары.

По информации правительства, право на получение денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров во Львове имеют: дети из числа переселенцев, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью первой группы, одинокие пожилые люди.

В список также внесены дети из малообеспеченных семей, дети под опекой и попечительством. Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров во Львове можно как онлайн через приложение "Дія", так и офлайн в отделениях Пенсионного фонда.

Заявки через "Дію" оформляют в разделе "Сервисы", выбрав опцию "Зимняя поддержка". Пользователи подтверждают наличие "Дія.Карты", после чего средства начисляются на банковский счет.

Офлайн-заявки подаются в любом отделении ПФУ, где специалисты помогают заполнить форму и передают информацию для выплаты.

Таким образом, украинские граждане, подпадающие под условия программы, могут обеспечить себя финансовой поддержкой этой зимой и использовать средства на приоритетные нужды.

В частности, речь идет о лекарствах и вещах, необходимых для комфортной жизни в холодное время. Данная финансовая выплата является частью правительственной инициативы "Зимняя поддержка".

Она направлена ​​на заботу о наиболее уязвимых категориях граждан во время зимних холодов 2025/26 года.

