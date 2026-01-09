Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области будет способствовать приведению расчетов в соответствие с фактическими затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял городской совет Мэны, изменив расценки для работы коммунального предприятия «Менакоммунуслуга». Новые ставки будут касаться вывоза бытовых отходов для всех категорий населения.

Для частного сектора ежемесячная оплата будет составлять 37,50 гривны с одного человека. Жители многоквартирных домов будут платить 36,55 гривны за жильца.

В исполкоме объяснили, что пересмотр тарифов связан с реальными затратами предприятия. Рост цен на горючее, обслуживание техники и зарплаты персонала требует корректировки финансовой модели. Ожидается, что это обеспечит стабильный вывоз мусора и поддержку надлежащего качества услуг.

Во время заседания совета также было принято решение о помощи пострадавшим от войны. В рамках программы «Восстановление» одному из жителей предусмотрена выплата 30 580 гривен на восстановление квартиры, поврежденной в результате обстрелов.

Городские власти призвали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и своевременно платить счета во избежание долгов и обеспечить бесперебойное функционирование городских служб.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области будет способствовать приведению расчетов в соответствие с фактическими затратами и стабильной работой системы обращения с отходами.

