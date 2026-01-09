Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача не является ежедневной.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются по установленному графику от благотворительной организации «Посмішка ЮА», пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации. В то же время, раздача помощи происходит не каждый день, поэтому гражданам советуют внимательно следить за обновлениями на официальном сайте фонда и его страницах в социальных сетях.

Благотворительная организация «Посмішка ЮА» и дальше реализует гуманитарные инициативы, направленные на поддержку людей, подвергшихся негативным последствиям войны и нуждающихся в дополнительной социальной помощи. Основное внимание фонд сосредотачивается на внутренне перемещенных лицах, пенсионерах и других представителях уязвимых групп населения, обеспечивая их базовыми ресурсами для повседневной жизни.

Одним из приоритетных направлений деятельности организации является предоставление продуктовых наборов. Внутри перемещенные лица и пенсионеры в Запорожье и Запорожской области получают бесплатные продуктовые наборы, в состав которых входят основные продукты питания, необходимые для формирования полноценного ежедневного рациона.

Отдельный блок гуманитарной поддержки направлен на помощь семьям, потерявшим жилье в результате боевых действий. Для людей, вынужденных покинуть свои дома или проживать в условиях временного размещения, организация предоставляет теплую одежду, постельное белье, предметы первой необходимости и базовые бытовые вещи, помогающие адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам.

Кроме того, Улыбка ЮА обеспечивает переселенцев и жителей принимающих общин гуманитарными товарами повседневного использования. В перечень такой помощи входят средства личной гигиены, детское питание, подгузники, комплекты по уходу за пожилыми людьми, а также другие необходимые вещи, способствующие поддержанию должного уровня жизни и сохранению человеческого достоинства в сложных условиях.

Организация подчеркивает, что график и места выдачи пособий регулярно обновляются. В связи с этим всем нуждающимся советуют следить за официальными ресурсами фонда — сайтом и страницами в социальных сетях по ссылке. Там оперативно публикуется актуальная информация о новых этапах гуманитарных программ и раздач помощи.

