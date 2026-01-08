Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области остается важной поддержкой для тех, кто вынужденно покинул свои дома.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области стала обсуждаемой темой после того, как часть украинцев не получила очередных начислений в разные месяцы 2025 года, сообщает Politeka.

В государственных структурах объясняют, что причины могут быть разными. Одни семьи подпадают под автоматическое продление денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области, а другим нужно повторно напоминать о себе органам Пенсионного фонда Украины.

На практике также случаются ситуации, когда человек имеет полное право на средства, однако система не продлевает начисление без объяснения причин.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области была назначена многим людям весной или летом 2025 года и действовала шесть месяцев.

Когда этот срок истекал в сентябре или октябре, часть получателей даже не догадывалась, что система могла просто не обновить их статус, хотя никаких нарушений со стороны переселенцев не было.

Гарантированное автоматическое продление получают не все. В первую очередь это люди пенсионного возраста с небольшой пенсией, лица с инвалидностью, дети с тяжелыми заболеваниями и сироты.

Другие переселенцы рискуют потерять начисление, если не контролируют, когда заканчивается их шестимесячный период. Именно поэтому Пенсионный фонд рекомендует проверять статус раньше времени.

В ведомстве отмечают, что человек может избежать проблем, если позвонит по телефону еще в том месяце, когда получает последнее начисление.

Это особенно важно для семей с детьми, потерявшими возможность получить зимнюю поддержку в размере 6500 грн из-за того, что выплаты не были продлены вовремя.

