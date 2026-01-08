Графики отключения света в Одесской области на 9 января следует учесть при планировании своего дня.

Графики отключения света в Одесской области на 9 января будут действовать в части региона, он введен ДТЭК «Одесские электросети», сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети», передает Куяльницкая сельская объединенная территориальная община.

Графики отключения света в Одесской области на 9 января вводятся из-за плановых ремонтных работ в регионе. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы в пределах Куяльницкого сельского объединенного территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 14:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:

Гонората (ул. Лисна, Пивнична),

Глыбочок (ул. Центральна),

Любомырка (ул. Шкильна, Дачна),

Малый Фонтан (ул. Центральна, Шкильна, Лисова),

Гыдерым (ул. Незалежности, Травнева, Выноградна),

Велыкый Фонтан (ул. Перемогы),

Мыколаивка Перша (ул. Заводська),

Дубривка (Центральна).

В пределах Окнянского поселкового территориального общества также вводятся отключения. Из-за этого будет отключение электроэнергии с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в следующих населенных пунктах:

пос. Окны: ул. Европейская ул. Мыколы Антипова, ул. Набережная, ул. Одесская ул. Ягорлицкая, пер. Мельничный

с. Одаи: ул. Одаи, ул. Широкая

с. Маякы: ул. Троицька, ул. Ивана Франко.

с. Иванывка.

Обесточат также село Павливка. Выключение будет продолжаться с 8 до 17 часов.

Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: где в январе будут новые расценки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кто получит зимнюю поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: чего не хватает на рынке.