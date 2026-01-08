Графики отключения света в Одесской области на 9 января будут действовать в части региона, он введен ДТЭК «Одесские электросети», сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети», передает Куяльницкая сельская объединенная территориальная община.
Графики отключения света в Одесской области на 9 января вводятся из-за плановых ремонтных работ в регионе. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы в пределах Куяльницкого сельского объединенного территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 14:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:
- Гонората (ул. Лисна, Пивнична),
- Глыбочок (ул. Центральна),
- Любомырка (ул. Шкильна, Дачна),
- Малый Фонтан (ул. Центральна, Шкильна, Лисова),
- Гыдерым (ул. Незалежности, Травнева, Выноградна),
- Велыкый Фонтан (ул. Перемогы),
- Мыколаивка Перша (ул. Заводська),
- Дубривка (Центральна).
В пределах Окнянского поселкового территориального общества также вводятся отключения. Из-за этого будет отключение электроэнергии с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в следующих населенных пунктах:
- пос. Окны: ул. Европейская ул. Мыколы Антипова, ул. Набережная, ул. Одесская ул. Ягорлицкая, пер. Мельничный
- с. Одаи: ул. Одаи, ул. Широкая
- с. Маякы: ул. Троицька, ул. Ивана Франко.
- с. Иванывка.
Обесточат также село Павливка. Выключение будет продолжаться с 8 до 17 часов.
Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».
