Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не только удовлетворяет физические потребности, но и создает чувство заботы и социального взаимодействия для пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе в течение последних трех месяцев предоставлялась Городским гуманитарным центром при поддержке Благотворительного фонда "Бок о бок", сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на пожилых одесситов, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за социально-экономических факторов. Основная цель – обеспечить базовые потребности, в частности питание, и оказать социальную поддержку тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

За период реализации программы организовано 483 адресных горячих обеда для пенсионеров, одиноких граждан и многодетных семей. Доставка продуктов осуществляется непосредственно на дом, что позволяет избежать очередей и обеспечивает безопасность получателей. Ежедневно помощь получают более 70 человек.

Каждый комплект включает в себя теплый обед и необходимые продукты для поддержания полноценного питания. Особое внимание уделяют пожилым людям с ограниченной мобильностью и инвалидностью. Волонтеры не только доставляют свертки, но и консультируют получателей по социальной поддержке, помогают оформлять документы и сопровождают при получении государственных субсидий.

Программа предусматривает также адресную финансовую помощь, которую можно использовать для приобретения лекарств, продуктов или оплаты коммунальных услуг. Приоритет отдают тем, кто покинул районы активных боевых действий или потерял стабильный доход. Благодаря такому подходу организаторы обеспечивают комплексную поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Волонтеры отмечают, что инициативу часто распространяют сами получатели помощи, передавая информацию соседям и знакомым постарше. Это позволяет охватить больше нуждающихся людей и обеспечить справедливое распределение ресурсов.

Проект реализуется при финансировании немецких партнеров и с участием местных волонтеров, которые готовят и доставляют еду. Благодаря этому гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не только удовлетворяет физические потребности, но и создает чувство заботы и социального взаимодействия для пожилых людей.

Организаторы советуют заранее уточнять графики выдачи и наличие наборов, готовить необходимые документы и планировать посещение пунктов получения во избежание очередей. Также можно обращаться в Городской гуманитарный центр или следить за обновлениями через официальные каналы фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.