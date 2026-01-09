Работа для пенсионеров в Полтаве остается востребованной и предлагает несколько вариантов трудоустройства для людей постарше.

Работа для пенсионеров в Полтаве охватывает самые разные сферы, поэтому каждый сможет найти то, что ему по душе, сообщает Politeka.

Мы нашли несколько вариантов работы для пенсионеров в Полтаве на сайте work.ua.

В частности, компания «Европа Транс Агро», входящая в группу Ukrlandfarming, ищет водителей-международников на рефрижераторы для рейсов Европа/Англия. Заработная плата в этой должности составляет от 60 000 до 70 000 гривен.

Водители обеспечивают доставку грузов за границу, контролируют погрузку и выгрузку, ведут путевые листы и ТТН, а компания предлагает вахтенный график 24/6 или 30/15, бронирование и сопровождение диспетчером.

Требования – водительское удостоверение категории СЭ, безаварийный опыт, знание автомобиля и ответственное отношение к грузу.

Еще одна работа для пенсионеров в Полтаве – вакансия уборщика или уборщицы в сети «Аврора Мультимаркет». Здесь занятость будет всего 4 часа в день по графику 5/2. Заработная плата обсуждается лично.

Сотрудники должны поддерживать чистоту в торговых залах и на прилегающей территории, выносить мусор и следить за порядком в магазине. Компания предлагает официальное трудоустройство, скидки 15% на покупки, бонусы, а также материальную помощь для ВПЛ и людей с инвалидностью.

Не менее интересно объявление от сети «Сільпо» для специалиста по комплексному обслуживанию и завхозу. Зарплата стабильна и оформлена официально, а график можно адаптировать под свои пожелания.

Основные обязанности включают в себя организацию мелкого ремонта электроприборов и сантехники, контроль за спецодеждой и инвентарем, правильные действия в аварийных ситуациях и поддержание порядка на территории.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как сильно изменятся цены в платежках.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают горячие обеды.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтаве: какими стали цены.